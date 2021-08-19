شددت وزارة الداخلية، على ضرورة التقيد بالأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص في التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، متوعدة مخالفي الإجراءات الوقائية من كورونا بغرامة 10 آلاف ريال عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور.

وقالت الداخلية عبر حسابها الرسمي في «تويتر» إن عقوبة المسؤول والمنشأة هي الغرامة بـ 10 آلاف ريال، فيما عقوبة حضور التجمع محل المخالفة تصل إلى خمسة آلاف ريال، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إحالة مرتكبها إلى النيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

وأوضحت الوزارة أن عقوبة الدعوة للتجمع محل المخالفة أو التسبب فيها تقدر بـ 10 آلاف ريال، وعند تكرارها تضاعف إلى 100 ألف ريال إضافة إلى إحالة مرتكبها إلى النيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.