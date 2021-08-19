تمكنت وحدات الخدمات المساندة للذكور والإناث بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الماضيين من تحديث بيانات 5440 مستفيدا ومستفيدة من ذوي الإعاقة تمهيداً لالتحاقهم بـ62 مركزاً للرعاية النهارية الأهلية في العاصمة والمحافظات ممن تنطبق عليهم شروط القبول وستتحمل الدولة رسوم تدريبهم وتأهيلهم.

واوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ان مراكز الرعاية النهارية غير الحكومية تستقبل ذوي الإعاقات الفكرية المتوسطة والشديدة ومتعددي الإعاقة وتعود ملكيتها الى شركات ومؤسسات او ملكية فردية او تتبع للجمعيات الخيرية أو لجان التنمية حيث يشرف عليها الفرع من خلال اللجان الفرعية التابعة له.