أعلنت وكالة الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (هيئة الغذاء والدواء) أمس أنه لا توجد دلائل حتى الآن على أن لقاحات كوفيد-19 يمكن أن تؤثر في الخصوبة، أو القدرة على إنجاب الأطفال. وأضافت أنه لا توجد أية حالات تشير إلى أن اللقاحات المعتمدة في بريطانيا، أو التأثيرات الجانبية الناجمة عن الخضوع لها تزيد مخاطر إجهاض الحمل، ولا احتمالات وفاة الأجنة في الأرحام. وأوضحت أن البلاغات بشأن حالات الإجهاض ووفيات الأجنة لدى النساء الحوامل اللاتي خضعن للتطعيم بلقاحات كوفيد-19 متدنية. وكانت كبيرة القابلات في إنجلترا ناشدت الحوامل الشهر الماضي أن يسارعن للحصول على اللقاحات المضادة للوباء. وأشارت الإحصاءات الحكومية إلى أن الغالبية العظمى من الحوامل اللاتي تم تنويمهن بكوفيد-19 في المشافي غير مطعّمات. وكانت السلطات البريطانية قد امتنعت عن نصح الحوامل بالحصول على اللقاح عند بدء حملة التطعيم في ديسمبر 2020، لأنها لم تكن تملك بيانات كافية بشأن التأثير المحتمل للقاح على الحوامل. غير أن اللجنة العلمية الحكومية للقاحات والتحصين المناعي أعلنت لاحقاً أن اللقاحات آمنة بالنسبة إلى الحوامل. وأشارت وكالة الأدوية البريطانية أمس إلى أن بيانات مستقاة من ملفات 90 ألف امرأة حبلى تم تحصينهن بلقاحات كوفيد-19 في أرجاء العالم تؤكد أن التطعيم لم يزد مخاطر الإجهاض، ولا وفاة الجنين في الرحم، ولا أية مشكلات تتعلق بالخصوبة. وفي سياق متصل؛ ذكرت دراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو أن النساء الحوامل اللاتي يصبن بفايروس كوفيد-19 معرضات للولادة في الأسبوع الـ 37 للحمل أو قبل ذلك. وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة «ذا لانسيت ريجونال هيلث» البريطانية أمس إلى أن تلك الخلاصات تم استقاؤها من بيانات أكثر من 240 ألف حالة وضوع خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يناير 2021. وعلى صعيد ذي صلة؛ أوردت دراسة أجراها علماء جامعة واشنطن في سياتل أن النساء الحوامل تتضاءل احتمالات إصابتهن بتأثيرات جانبية للتطعيم بعد حصولهن على أي من لقاحات كوفيد-19. وكانت المراكز الأمريكية للحد من الأمراض ومكافحتها حدّثت بيانات موقعها الإلكتروني الأسبوع الماضي لتحض الحوامل على المسارعة للحصول على اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19. وقال علماء جامعة واشنطن، الذين نشروا خلاصة بحثهم في مجلة «جاما نتويرك أوبن» أمس الأول (الثلاثاء)، إنهم استقوا بياناتهم من متابعة حالات 17 ألف امرأة، بينهن 7770 حبلى، و6775 مرضعاً، و2886 امرأة غير حبلى. وعانت جميع النساء (97% منهن) أحد الأعراض على الأقل بعد حصولهن على الجرعة الأولى من اللقاح، وهو شعور بالألم في مكان طعن إبرة اللقاح. بينما قالت 31% من النساء إنهن شعرن بالتعب بعد التطعيم.