كسر نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن البروتوكولات الاعتيادية في الاستقبالات الرسمية التي دائما ما تكون في صالات الاستقبال الرسمية أو مكتبه في إمارة منطقة حائل، إذ استقبل في قصر «القشلة» الأثري والتاريخي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتراث الدكتور جاسر الحربش، وناقش معه خلال الاستقبال أهمية المواقع الأثرية في المنطقة وتعددها وأهمية دور وزارة الثقافة ممثلة بهيئة التراث لبلورة أهداف رؤية المملكة 2030م.

وجاء استقبال الأمير فيصل في هذا القصر التاريخي الذي بني علي يد (الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود)، واستغرق بناؤه مدة قد تصل إلى عام ونصف، وبنى الملك بعض المباني الموجودة بجانب القصر ومنها مسجد كبير، إشارة من نائب أمير حائل للتنوع التراثي والثقافي للمنطقة وجاهزية البنية التحتية لمدينة حائل في استضافة أعرق المناسبات التراثية والثقافية والوطنية السعودية من خلال المدينة.