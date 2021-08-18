أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال أن المملكة تولي اهتمامها الكبير بحقوق السجناء والموقوفين، وتعتني بتوفير سبل الرعاية لهم كافة، وتعمل على تأهيلهم اجتماعياً وتعزيز القيم المجتمعية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي، بما يتواكب مع رؤى وتطلعات ولاة الأمر وحرصهم على حفظ حقوقهم، مبينًا أن الزيارات التي تقوم بها الهيئة تأتي في إطار جهودها بمجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق السجناء والموقوفين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الخيّال اليوم (الأربعاء)، يرافقه عددٌ من أعضاء مجلس الهيئة ومسؤوليها للسجن العام بنجران، التقى خلالها بالمسؤولين عن السجون ومرافق السجن، واطلع على أحوال السجناء والموقوفين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما قام الوفد بزيارة مركز التأهيل الشامل وتم الاطلاع على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة طبياً ومهنياً، ومرافق الإيواء وبرامج التأهيل المهني لهم بما يتناسب مع قدراتهم الخاصة.