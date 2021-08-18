وجهت السفارة السعودية لدى باريس تحذيرات للمواطنين المتواجدين بمنطقة جنوب فرنسا، من أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة «le Var».

وقالت السفارة عبر حسابها في «تويتر»: «تأمل السفارة من المواطنين الكرام المتواجدين بمنطقة جنوب فرنسا أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة le Var، واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن».

ودعت السفارة المواطنين للتواصل معها لأي طارئ أو استفسار عبر الأرقام

رقم الهاتف: 0033156794000.

جوال شؤون السعوديين: 0033626238195 - 0033673656324.

الفاكس: 0033156794001.