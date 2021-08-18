تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الاربعاء، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ووقف على التجهيزات الحديثة والأعمال التي تم إنجازها في مرافق المطار المختلفة، كما اطلع على عدد من المشاريع الإنشائية والميكانيكية التي يجري تنفيذها والتأكد من سير العمل في المشاريع وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

وتجول الجاسر في صالة المكتب التنفيذي وصالات السفر الداخلية والدولية؛ موجها بتكثيف الجهود وتسريع الإنجاز وصولا لتحقيق المستهدفات الطموحة في إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، إذ تأتي هذه الزيارات الميدانية لمتابعة البرامج التطويرية والأطمئنان على كفاءة الأداء في مطارات المملكة.

الجدير بالذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يعد من أهم مطارات المملكة، والمركز الرئيسي لعمليات الخطوط الجوية العربية السعودية، كما يعتبر البوابة الجوية لمكة المكرمة، فمن خلاله يصل ملايين الحجاج والمعتمرين إلى المسجد الحرام، وقد حقق مطار الملك عبد العزيز الدولي مؤخراً تقدما ضمن أفضل 50 مطارا دوليا؛ وفق تصنيف تراكس العالمي لأفضل مطارات العالم.