كشف متحدث التعليم بمنطقة الحدود الشمالية سعد شافي، تحصين 98% للمعلمين والمعلمات و46% للطلاب والطالبات بلقاح فايروس كورونا، إضافة إلى تجهيز أكثر من 500 حافلة مدرسية من حيث الصيانة والنظافة للانطلاق مع بداية العام الدراسي لخدمة أكثر من 23000 طالب وطالبة، مؤكداً تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والمستلزمات التعليمية والتكييف والنظافة لمدارس المنطقة ومحافظاتها لأكثر من 500 مدرسة بمبلغ تجاوز 24 مليون ريال.

وأكد لـ«عكاظ» ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بداية العام الدراسي ليتمكن الطلاب والطالبات من البدء في مدارسهم بشكل مثالي يساعدهم على مواصلة تعليمهم حاثا منسوبي التعليم والطلاب والطالبات على ضرورة المسارعة بتلقي اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد بشكل كامل لعودة حضورية آمنة وحفاظا على سلامة المجتمع التعليمي.