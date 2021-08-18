تدخل اطباء القلب في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لإنقاذ حياة مريض خمسيني وصل الى الطوارئ في حالة خطرة. تبين بعد الفحوصات انه يعاني من قصور في الشرايين التاجية، ونزيف حاد في «الغشاء التاموري» وسبب له ذلك ضغطا على القلب وتأثيرا على العلامات الحيوية. وتم ادخال المريض الى غرفة العمليات لإجراء عملية قلب مفتوح قام بها الدكتور حسن صلاح، والدكتور مروان القصاص، والدكتورة ايناس خليفة، واستشاري التخدير الدكتور حسام مصطفى، اضافة الى بقية الممارسين الصحيين المتخصصين. واستغرقت العملية ساعتين ونصف نجح الفريق خلالها في اجراء العملية دون الحاجة الى استخدام جهاز القلب الصناعي، وبعد ايام غادر المريض المستشفى بعد تحسن حالته. تجدر الاشارة الى ان المستشفى يضم مركزا متخصصا في القلب وزود بكافة التجهيزات الطبية المتقدمة، اضافة الى الكوادر البشرية المؤهلة.