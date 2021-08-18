شرعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة خلال وقت مبكر هذا العام بتنفيذ خططها وبرامجها المختلفة لتأمين وسلامة المدارس التابعة لها ضمن استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ من خلال تأمين وتجهيز واستكمال وسائل وأنظمة السلامة في المدارس والمنشآت التعليمية وتنفيذ العديد من الجولات الميدانية لتفقد وسائل السلامة فيها للتأكد من صلاحيتها ومدى جاهزيتها والتأكد من جاهزية المباني المدرسية من الناحية الانشائية والكهربائية، وصيانة واستحداث مخارج للطوارئ وتأهيل وتأمين حراسات أمنية للبنين والبنات.

وكشف تعليم جازان اكتمال عدد من مشاريع تجهيزات السلامة للمدارس التابعة له بهدف تحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية، مبينا الانتهاء من عملية توريد وتركيب أجهزة إنذار وإطفاء لـ38 مدرسة، والانتهاء من عملية توريد وتركيب أجهزة إطفاء لـ25 مدرسة، بالإضافة إلى الانتهاء من عملية توريد وتركيب أجهزة إنذار لعـ38 مدرسة، كما تمت معالجة أكثر من 40 بلاغاً مدرسياً بخصوص صيانة وسائل السلامة.

وبينت الإدارة العام للتعليم بمنطقة جازان تنفيذ عدة جولات ميدانية من قبل مشرفي ومشرفات إدارة الأمن والسلامة على مدارس المنطقة بمختلف مكاتب التعليم التابعة لها للتأكد من مستوى الجاهزية لبداية العام الدراسي الجديد ولتحقيق عودة آمنة تماشيا مع توجيهات الوزارة.

وأوضحت الإدارة الانتهاء من تأمين 229 حارس وحارسة أمن بالمدارس ومدارس الطفولة المستحدثة بالتنسيق مع الشركات المتخصصة، للإسهام في بناء منظومة تعليمية آمنة، ضمن مبادرة مشروع الحراسات الأمنية في المدارس، التي أطلقتها وزارة التعليم؛ لتحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية، وتحقيق بيئة آمنة للطلاب والطالبات، ورفع مستوى الجاهزية والتأهب وخطط الاستعداد والإخلاء عند حدوث أي طارئ، كما تم استحداث وتأهيل عدد من مخارج وسلالم الطوارئ بمدارس المنطقة.