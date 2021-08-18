ناقش أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بمقر الأمانة، خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية الأخرى المعنية، بهدف ضمان معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري في محافظات ومراكز منطقة عسير كافة. وأكد خلال الاجتماع الذي عقد بحضور وكلاء الأمين والإدارات المعنية، أن الأمانة وضعت خطة العمل المطلوبة من أجل تحقيق أهداف معالجة التشوه البصري في المنطقة، وأن على الجهات الخدمية الأخرى متابعة المقاولين المنفذين وإلزامهم بالمواصفات العامة للأعمال المدنية المقرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إضافة الى الالتزام بدليل إجراءات العمل ووسائل السلامة المرورية الصادرة عن الأمانة.