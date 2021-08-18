فارس أسعد هو القنصل العام للولايات المتحدة بجدة في المملكة العربية السعودية. كما سيتولى أيضا مهامه مندوبا الولايات المتحدة لدى منظمة التعاون الإسلامي التي مقرها في جدة.

انضم فارس إلى وزارة الخارجية الأمريكية عام 2004 موظفا في السلك الدبلوماسي. وخدم مؤخرا رئيسا للقسم السياسي في سفارة الولايات المتحدة في دوشانبي في طاجيكستان ما بين عامي 2018 و2020.

وقبل ذلك عمل فارس في العاصمة واشنطن «مسؤول مراقبة أول» في قسم العمليات التابع لوزارة الخارجية. كما عمل مساعدا خاصا لوكيل الوزارة للدبلوماسية العامة والشؤون العامة حيث تضمنت مهامه شؤون الشرق الأوسط ومكافحة التطرف العنيف.

شغل فارس أيضا مناصب أخرى شملت منصب «مساعد مسؤول القسم الإعلامي» في عمان في الأردن و«مسؤول الدبلوماسية العامة» مع فريق إعادة إعمار المحافظات في الموصل في العراق. كما عمل في كاتمندو في نيبال وصنعاء في اليمن. وخدم أيضا في تركيا حيث شغل بصورة مؤقتة منصب «مسؤول الدبلوماسية العامة» لفريق الاستجابة للمساعدة في العملية الانتقالية في سورية.

حصل فارس على بكالوريوس الآداب في الاقتصاد والدكتوراه في القانون من جامعة توليدو في أوهايو، وهو يتكلم العربية والروسية.

فارس متزوج من كايا ايكوما ولديهما طفل واحد.