ضبطت وزارة التجارة وافداً عربياً، يسوّق منتجات مقلدة لعلامات تجارية معروفة لمحال تجارية وبسطات في أحد الأسواق الشعبية شرق مدينة الرياض، تم خلالها ضبط ومصادرة وإتلاف كميات من المنتجات المقلدة.

وأعدّت الفرق الرقابية وبمساندة من الحملات الأمنية المشتركة بقوة الضبط الميداني وبعد اكتمال أعمال البحث والتحري، كمينا محكما، تم خلاله ضبط الوافد وهو يسوّق المنتجات المقلدة للمحال التجارية، واتضح أنه يحمل إقامة منتهية منذ العام 1437، كما تمت مصادرة وإتلاف المنتجات المقلدة التي شملت حقائب نسائية وعطوراً تحمل أسماء مشروبات كحولية وأسماء خادشة للحياء، وتسليم الوافد للجهات الأمنية.

وأكدت وزارة التجارة استمرار فرقها الرقابية في أداء مهماتها بمراقبة المنشآت التجارية، والتحقق من نظامية أعمالها، والتزامها بأنظمة الوزارة، إضافة إلى عمليات الرصد والتحري الاستباقية، مشددة على أهمية نظامية أعمال جميع المنشآت، حاثة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.