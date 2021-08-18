أكدت رابطة العالم الإسلامي أنها تتابع باهتمام بالغ الأحداث الجارية على الأراضي الأفغانية، داعية جميع الأطراف إلى حفظ الأرواح والممتلكات، والحرص على سلامة وأمن الجميع.

وأعرب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن أمله في استقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، وأن يتحد جميع أبناء الشعب الأفغاني من أجل وطنهم.

وأكد أن الرابطة بكافة مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية والهيئة العليا لوثيقة مكة المكرمة تقف إلى جانب الشعب الأفغاني، وتدعم خياراته وحقه في أن ينعم بالحياة الكريمة في إطار ما يجب من تحقيق معنى الأخوة الإيمانية والوطنية التي لا بد أن تشمل الجميع بوعي ديني ووطني، سائلا الله تعالى أن يحفظ أفغانستان وشعبها ويمن عليها بالأمن والاستقرار والازدهار