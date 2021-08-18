أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن إصدار رخصة القيادة يكون لمن أتم 18 عاماً، في حين أن كل من أتم 17 عاماً يستطيع استخراج تصريح قيادة من إحدى مدارس القيادة بعد استكمال كامل المتطلبات.

وكشفت أن إصدار تصريح يكون لمن أتم 17 عاما بالتاريخ الهجري، وعند بلوغ المستفيد 18 عاما يمكنه مراجعة المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلب استبداله برخصة القيادة.

يذكر أن متطلبات استخراج تصريح القيادة المؤقت للسعوديين وغير السعوديين هي: إتمام 17 سنة، إجراء الكشف الطبي، إحضار 6 صور شخصية (مقاس 4×6)، إحضارصورة من البطاقة الشخصية للسعوديين أو صورة من جواز السفر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وإرفاق خطاب بموافقة ولي الأمر أو الكفيل، وإحضار ملف لحفظ الأوراق، وتقديم الطلب لإحدى مدارس تعليم القيادة لاستكمال بقية الإجراءات.