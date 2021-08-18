أشاد أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بالجهود التي تبذلها الجهات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا، مؤكدا ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع تعليمات الجهات الصحية.وشدد خلال ترؤسه عبر الاتصال المرئي جلسة الدورة الثالثة من الفترة السابعة للعام المالي (1442 - 1443هـ) لمجلس المنطقة الشرقية، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، وتساهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لرفع معدلات جودة الحياة وتحقيق الرفاهية للمواطنين.واستعرض المجلس تقارير المشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية في المنطقة ونسب إنجازها، واتخذ خلال الاجتماع عددا من القرارات، من ضمنها مطالبة الجهات الحكومية ومحافظي المحافظات بالرفع عن أية عوائق تعترض سير أعمال المشاريع التنموية بالمنطقة.