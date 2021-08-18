نفذ أمس حكم القتل قصاصاً في الجاني إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين -سعودي الجنسية- على قتل زوجته مهرة بنت هادي الحسيني، وذلك بضربها بعصا على رأسها وكيّها بالنار، ما أدى لوفاتها بسبب خلاف بينهما. وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، أمس (الثلاثاء)، في مدينة أبها بمنطقة عسير.