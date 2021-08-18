استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مشاريع أمانة جدة وسير العمل فيها، خلال ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة امس بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، وأمين المحافظة صالح التركي.وبحث الاجتماع آخر الأعمال في مشاريع برنامج تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية للمرحلتين الثانية والثالثة، التي تشمل أحياء الحمدانية، الصالحية، الرحمانية، الأجزاء المتبقية من حي الفلاح، والأعمال الجاري تنفيذها في ما يخص مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية في نفق السلام، وحي المنار، وطريق الحرمين بحي النخيل، وحي التيسير، وحي الأصالة، إضافة إلى مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة.وآخر المستجدات في مشاريع تصريف مياه الأمطار التي تحت الطرح والمزمع تنفيذها في أحياء الهُدى وجزء من حي الأجاويد، وحي طيبة، وحي الفردوس بأبحر الشمالية، وطريق الملك فيصل بأبحر الشمالية، وحي المحمدية.