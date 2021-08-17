أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اعتزازه بما تحقق في المحافظة من نموٍ ورخاء.

جاء ذلك خلال لقائه على كورنيش المحافظة الشمالي مساء اليوم (الثلاثاء)، بعدد من شباب محافظة حقل والمتنزهين، مؤكداً أن الإنسان السعودي هو كنز هذا الوطن العظيم، لما يتمتع به من تميز وحماس، علاوةً على إبداعه ودقته في عمله.

وقال إن محافظة حقل مقبلة على نقلة نوعية وكبيرة شأنها شأن كل مدن ومحافظات المنطقة الساحلية، لما تضمه مشاريع رؤية 2030 العملاقة فيها، داعيا وأبناء وبنات المنطقة للاستفادة من تلك المشاريع وفرصها الاستثمارية والوظيفية والتدريبية وبرامج الابتعاث فيها، منوهاً أن ما يُعمل في منطقة ما، سوف تستفيد منه باقي مناطق المملكة.

وأضاف: أنتم في وطن تحقيق الأحلام، ورغم ما جرى على العالم وتأثر به جراء جائحة كورونا لم تتوقف المشاريع في وطنكم ولا الفرص، وذلك بفضل الله ثم الجهود التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، داعياً إلى استغلال الفرص المتاحة في هذا الوطن والعمل عليها، والتمسك بديننا الحنيف وعادات المملكة القيمة، والحرص على هذه البلاد العظيمة.

وكان أمير منطقة تبوك قد قام بجولة تفقدية لأحياء وشوارع المحافظة، مطلعاً على ما تعيشه حقل من نهضة وتقدم.