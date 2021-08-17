اقتنت مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض النسخة الوحيدة المعروفة حتى الآن في العالم، من مخطوطة: (الإيضاح المرشد من الغي على حديث «حبّب من دنياكم إليّ») لشمس الدين السخاوي المتوفي في العام 902هـ/ 1497م وهو أحد علماء عصر المماليك بمصر ممن اشتغلوا بعلوم الحديث والتفسير والتاريخ.

ويرجع تاريخ نسخ المخطوطة إلى عام 1190هـ وتندرج ضمن علوم الحديث الشريف، وهي عبارة عن نسخة كاملة مصححة كتب سائر نصها بالمداد الأسود وكتبت رؤوس فصولها وبعض الفقرات بالمداد الأحمر بنوع الخط النسخي حيث يبلغ عدد الأوراق (14) ورقة و(31) سطرا.

وتبدأ المخطوطة بالعبارة التالية: «الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد سألني العلامة خطيب مكة أبو الفضل النويري تغمده الله برحمته عن قوله صلى الله عليه وسلم: حبّب إليّ من دنياكم»

وتنتهى بـ"على وجه لا يشغله عن واجباته ولا يصده عن مفروضاته صلوات الله عليه وبركاته. وهذا ما أردت الختم به من كلام ابن فورك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله وحده».

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