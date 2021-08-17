نيابة عن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، شهد وكيل إمارة المنطقة محمد الجريس، توقيع 3 مذكرات تعاون بين فرع هيئة حقوق الإنسان في عسير، وعدد من الجهات في مكتبة بإمارة المنطقة بحضور نائب رئيس الهيئة الدكتور عبدالعزيز الخيال، وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ووكيل جامعة الملك خالد للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف الحديثي، ورئيس مجلس إدارة جمعية آمال للتنمية الأسرية محمد السمراني.

ووقعت الهيئة مذكرات التعاون مع أمانة عسير، وجامعة الملك خالد، وجمعية آمال للتنمية الأسرية، بهدف تحقيق التعاون المشترك بينها وبين هيئة حقوق الإنسان، من خلال التنسيق المتكامل في جميع المجالات التي تخدم حقوق الإنسان، وتعزيز قيام كل جهة بدورها، إضافة إلى تعزيز الشراكة والمتابعة المباشرة بين الجهات لتنفيذ مهماتها في ضوء ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات إذ يمكن من خلالها تفعيل أنشطة وبرامج توعوية مختلفة وتحقيق التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة بالمناطق لتعزيز الجهود المشتركة في ما بينها.