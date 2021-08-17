أطلقت كل من «أكاديمة MBC» و«موفي سينما - Muvi Cinemas» تعاون مشترك في المحطات القادمة من مبادرة «رحلة إبداعية حول المملكة» الهادفة لاكتشاف واستقطاب وإلهام أبرز المواهب السعودية في قطاعَي الإعلام والترفيه، والتي تقام بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية. وتقوم «موفي سينما» بتقديم الدعم اللوجستي لعملية استقطاب المواهب عبر تسخير صالاتها وبناها التحتية والتقنية لاستضافة المحطات القادمة من الرحلة الإبداعية حول المملكة، التي من المُزمع أن تّحط رحالها في كل من الطائف، والخبر، والقصيم، والرياض التي ستستضيف إلى جانب فعاليات المحطة الأخيرة، حفلاً ختامياً ضخماً تقيمه كل من «أكاديمية MBC» و«الهيئة العامة للترفيه». وقالت جنى يماني الرئيس التنفيذي لأكاديمية ومواهب MBC في «مجموعة MBC»: «نحن سعداء بالشراكة مع «موفي سينما» ونشكر لهم حرصهم على دعم هذه المبادرة الرائدة، مما يعكس رؤية مشتركة بيننا لدعم عملية اكتشاف وصناعة المواهب في المملكة». وأضافت يماني: «فيما تتواصل المبادرة عبر محطاتها الأربع القادمة في تغطية معظم مناطق المملكة ومدنها من أقصاها إلى أدناها، تأتي هذه الشراكة اليوم لتسلّط مزيداً من الضوء على أهمية الاستثمار في المواهب السعودية الشابة بهدف إيجاد دور فاعل وريادي لها في مستقبل القطاع الإعلامي والترفيهي، إن كان ذلك داخل المملكة، أو في المنطقة بأسرها ووصولاً إلى العالمية».

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة «موفي سينما» سطان الحكير إلى أن هذه الشراكة تأتي انطلاقاً من توجه الشركة نحو توفير الدعم للفرص الاستثمارية الواعدة في رأس المال البشري السعودي الشاب في مجال الترفيه، تماشياً مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى رفع جودة الحياة وتوفير خيارات ترفيهية تليق بتطلعات المواطن السعودي. وأضاف الحكير: «نأمل عبر شراكتنا مع «أكاديمة MBC» أن نسهم في دعم هذه المبادرة الرائدة في المملكة، وذلك من خلال وضع صالاتنا وبنيتنا التحتية وأحدث التقنيات العالمية المستخدمة ضمن قطاع الترفيه في متناول الأكاديمية لإنجاح هذه الرحلة الإبداعية المميزة».

الجدير ذكره أن صالات «موفي سينما» ستستضيف خلال المحطات الأربع القادمة من فعاليات الرحلة جميع تجارب أداء المشتركين، إلى جانب الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية والفعاليات المتنوعة التي يشارك فيها الضيوف والمحاضرون ونخبة من المتخصصين في قطاعي الإعلام والترفيه، وكوكبة من وجوه الفن والإعلام والثقافة والمجتمع.