اطلع مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمين عام المجالس البلدية بالمملكة الدكتور يحيى بن عبدالعزيز الحقيل على جهود أمانة منطقة الجوف والمشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك أعمال ومبادرات المجلس البلدي بالجوف والتنسيق والتعاون بين الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة الحقيل مقر أمانة منطقة الجوف اليوم، واجتماعه مع أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان ورئيس المجلس البلدي الدكتور دخيل الله الشمدين. كما اجتمع الحقيل مع المجلس البلدي بدومة الجندل.

واستعرض الحقيل مع أمين المنطقة ومنسوبي المجالس البلدية المبادرات والمقترحات لتطوير الأداء وتحسين الخدمات في القطاع البلدي.

من جانبه نوه أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان بزيارات الحقيل للمجالس البلدية والأمانات والاطلاع على الأعمال والمشروعات عن قرب، مؤكدا حرص الأمانة على تعزيز الشراكة والتعاون مع المجالس البلدية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.