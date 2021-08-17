دشّن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم، بوابة الدفع الإلكتروني لطلاب وطالبات البرامج المدفوعة، لتحقيق التحول الرقمي في التعاملات المالية، والاستغناء عن الآليات الورقية التقليدية. وتهدف البوابة التي أطلقتها وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي إلى أتمتة إجراءات عملية الدفع، ورفع مستوى التعامل الرقمي في الجامعة لتحقيق ومواكبة للتطلعات والخطط الوطنية، إضافة إلى ربط عمل البوابة بأربع جهات ومؤسسات داخل وخارج الجامعة، فيما أوضح وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف الحديثي، أن بوابة الدفع الإلكتروني تُعد بداية مرحلة جديدة من التعامل الرقمي في الجامعة، سعياً منها إلى تحقيق التطلعات الوطنية لبناء مجتمع رقمي وحكومة إلكترونية، تتماشى مع توجهات الجامعة ورؤيتها في التحول الرقمي، لافتاً إلى فاعليتها في تسريع العمل وضبطه، وتسهيل واختصار الكثير من الإجراءات عبر خدمة «هايبر باي». يُذكر أن أبرز المخرجات التي تعمل عليها الجهات المشتركة في عمل البوابة تتمثل في إنشاء تقارير مالية وتحليل العمليات، وكذلك متابعة إجراءات عمليات السداد، إضافة إلى مهامها في أتمتة وتوفير حلول الدفع.