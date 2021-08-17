تبدأ عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى يوم الأحد القادم، استقبال طلبات تعديل الجداول الدراسية للطلاب والطالبات (المرحلة الثانية) للفصل الأول من العام الدراسي الجديد 1443، ويستمر حتى يوم 20 محرم.

وبينت العمادة أن يوم 14 محرم سيكون مخصصاً للطلبة المتوقع تخرجهم، فيما ستكون الفترة من يوم الاثنين وحتى نهاية الفترة المحددة لطلاب وطالبات مكة المكرمة وجميع الطلاب والطالبات بالفروع التابعة للجامعة.

وأوضحت أنه يمكن للطلبة التعديل إلكترونيا عن طريق: صفحة الطالب، وتقديم الطلب للأقسام عن طريق أيقونة طلبات بموافقة الأقسام مع مراعاة أن التقديم إلكترونيا، ولا داعي لحضور الطالب شخصياً، مشيرةً الى أنه لا يسمح بالحذف للحالات التالية: الطلبة المستجدون، والطلبة الملتزمون بالخطة ومقررات في نفس مستوى الطالب وما دون، لافتة إلى أن بداية المحاضرات ورصد الحضور والغياب سيكون اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 من شهر محرم.