دعت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا، إلى التقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة النيوزيلندية، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ في البلاد إلى المستوى الرابع ابتداء من الساعة 11:59 مساء اليوم (الثلاثاء) 17 أغسطس، بعد رصد حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لمواطن نيوزيلندي في مدينة أوكلاند.

وكشفت السفارة أن حالة الطوارئ ستستمر لمدة 7 أيام في مدينتي أوكلاند وكارمندال، ولمدة 3 أيام في باقي أنحاء نيوزيلندا، مهيبة بالجميع التواصل معها على هاتف السفارة 4723655(04)0064، أو جوال شؤون السعوديين للطوارئ 275922211(0)0064، داعية الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

وكانت الملحقية الثقافية السعودية في نيوزيلندا، قد أعلنت أن السلطات المحلية أعلنت الحظر الكامل في البلاد بشكل عام لمدة 3 أيام، وفي مدينتي أوكلاند وكورومندال لمدة 7 أيام بعد ظهور حالة كورونا، داعية إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية والبقاء في المنازل.