نظرت محاكم ديوان المظالم 23.027 قضية، واستقبلت 22.786 دعوى، بواقع 48.088 جلسة قضائية رقمية، خلال الربع الأخير من عام 1442.وأشار تقرير صادر عن الديوان إلى ارتفاع عدد المنجز على عدد الوارد من الدعاوى بنسبة وصلت إلى 101%. وحققت منصة معين الرقمية رقما قياسيا من حيث عدد الصفحات المعروضة إذ بلغت 7.996.810 صفحات خلال الفترة نفسها. وبين التقرير أن نسبة ما تم إنجازه من حجم العمل الكلي بلغت 46%، إلى جانب استمرارية تطور العمل والإنتاجية في ما يرد إلى محاكم ديوان المظالم من دعاوى وطلبات، وما يصدر عنها من قرارات وأحكام، وعدم تأثر مجريات الأعمال ومخرجاتها في ظل الاحترازات الوقائية من فايروس كورونا، وما واكبه من التحول الرقمي بالكامل لعملية التقاضي في محاكم ديوان المظالم.