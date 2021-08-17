وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالوقوف إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة في جهودها لمكافحة حوادث الحرائق بما يساهم في تخفيف الآثار الناجمة عن ذلك، في ضوء ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر وروابط أخوية راسخة. وتضمن توجيه خادم الحرمين الشريفين أن يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للتخفيف عن المتضررين والمنكوبين.وأعربت وزارة الخارجية عن بالغ الحزن والأسى لما تتعرض له الجزائر من حوادث الحرائق وما أحدثته من خسائر بشرية ومادية. وعبرت في الوقت ذاته عن خالص التعازي والمواساة للجمهورية الجزائرية الشقيقة حكومةً وشعباً، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الجزائر ويديم عليها أمنها وازدهارها ورخاءها ويجنبها كل مكروه.من جهة أخرى، بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجابونية الرئيس علي بونجو أونديمبا؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إندونيسيا الرئيس جوكو ويدودو؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.