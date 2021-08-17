فتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أربعة مداخل إضافية لخدمة المعتمرين وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة ومدخل سلم الأرقم ومدخل المروة ومدخل سطح الدورات (القشاشية).وقال مدير إدارة خدمات التنقل أحمد المقاطي إنه تم تخصيص أكثر من ٥٠٠٠ عربة عادية و٣٠٠٠ عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ما يسهم في التسهيل عليهم في أداء نسكهم، مشيراً إلى أن عدد العاملين على مباشرة الخدمات أكثر من ١٨٠ موظفاً على أربع ورديات مختلفة تراعى فيها أوقات الذروة لتوفير أقصى معايير الجودة، كما أقيمت ثلاث نقاط لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام، مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المعتمرين، من وضع ملصقات لتطبيق التباعد الاجتماعي والتأكد من عدم حدوث كثافة بشرية عند الحصول على طلب الخدمة ويتم تطهير العربات الكهربائية المجانية بعد كل مستخدم.