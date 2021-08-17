زار نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الهيئة، مركز التأهيل الشامل في أبها، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة.وأكّد الخيّال، أن أنظمة المملكة اعتنت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفلت توفير سبل الرعاية الكريمة لهم، وتأهيلهم وفقاً لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة وحرصها على حفظ حقوقهم، مبيناً أن هذه الزيارات تأتي في إطار جهود الهيئة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أن الهيئة حريصة على تعزيز ودعم كافة الجهود المبذولة لرعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقات الدولية والإقليمية، التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.بعد ذلك زار الوفد بزيارة جمعية آباء للأيتام واطلع على الأعمال التي تؤديها الجمعية.