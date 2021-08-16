أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن الضواحي السكنية الكبرى تلقى الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة، حيث أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتخصيص 20 مليون متر مربع إضافي إلى ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض.

وأضاف خلال كلمته أمام ملتقى سكني للربع الثاني من عام 2021، أن الشركة وصلت إلى توقيع 18 اتفاقية شراكة خلال النصف الأول من العام الحالي، أثمرت عن ضخ أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في السوق، ووصلت المشاريع تحت الإنشاء إلى أكثر من 107 مشاريع توفر أكثر من 113 ألف وحدة سكنية متنوعة وبقيمة تصل إلى أكثر من 72 مليار ريال، وذلك بالشراكة مع 71 مطورا عقاريا مؤهلا.

وأشار البطي إلى أن مشاريع الإسكان الميسر تجاوزت 43 مشروعا توفر 13 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، بينما بلغت الأراضي المطورة أكثر من 300 مليون متر مربع بتكلفة 9 مليارات ريال في 183 مشروعا.

وعبر الرئيس التنفيذي للشركة عن فخره وزملائه بدورهم في ريادة منظومة العرض العقارية والشراكة والتمكين لشركائهم في تطوير ضواحي سكنية ذات مجتمعات حيوية تنبض بالحياة، مضيفا أن الشركة تطور حاليا 7 ضواحٍ سكنية كبرى تتجاوز مساحتها 53 مليون متر مربع وتوفر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية تلبي تطلعات مستفيدي برنامج سكني.

وحول مشروع «المشرقية» قال البطي إنه يدعو للفخر، حيث تحقق بتكاتف الجميع كأحد الخيارات المتطورة التي طرحتها الشركة ضمن مشاريعها المتنوعة التي شهدت إقبالاً من المستفيدين وأعطتهم الفرصة للمشاركة في تفاصيل المشروع.

وشدد البطي على أهمية تسهيل التعامل مع المستفيدين وجعل رحلة اقتنائهم المسكن الخاص بهم سهلة ومريحة، حيث وفرت «الوطنية للإسكان» خدمات جديدة وأتاحتها على منصة وتطبيق سكني من ضمنها السوق العقارية وبوابة الشركاء والإشراف الهندسي إضافة إلى استثمار البيانات.

كما توفر المنصة منتجات البيع على الخارطة التي توفر أكثر من 113 مشروعًا توفر أكثر من 142 ألف وحدة سكنية وأيضا الأراضي التي وصل عدد مخططاتها إلى 355 مخططًا توفر أكثر من 158 ألف قطعة، كما توفر التصاميم الهندسية التي تزيد على 35 تصميمًا، مشيرًا إلى خدمة أكثر من 57 ألف مستفيد عبر مراكز سكني الشامل في الرياض وجدة والخبر.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الوطنية للإسكان» أن الشركة مستمرة في تحقيق الرؤية الطموحة لرفع نسبة تملك السعوديين للمسكن الخاص إلى 70% بحلول عام 2030، من أجل توفر مجتمعات سكنية ذات معايير عالية تعزز من جودة الحياة وتتوافق مع مرتكزات رؤية المملكة لمجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر.