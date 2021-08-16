أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أخيرا أن عقوبة المتهمين بشأن واقعة التجمهر حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرش بها لفظاً وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع، تصل إلى السجن لمدة (١٠) سنوات، وذلك طبقاً لملابسات الواقعة، وفقاً للمادة (٦/ ٢، د)، من نظام مكافحة جريمة التحرش، واقترانها بجريمة تعمد صدم بمركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة، والتجمهر المفضي للإخلال بالآداب العامة.

وذكر المصدر المسوؤل أن هذه السلوكيات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة وفقاً لقرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ١ /١ /١٤٤٢هـ (البند أولاً /٤).

وأبان المصدر مباشرة الدائرة المختصة لديها إجراءات التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرش بها لفظاً وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع.

وأوضح أنه تم إخضاع المتهمين لإجراءات تحقيق مشددة، بعد إعلامهم بحقوقهم المكفولة نظاماً، واعترفوا بالأفعال الجرمية الصادرة منهم، وتم توقيفهم لحين إحالتهم للمحاكمة، مشددا على أن أي تجاوز تجاه السائحين يُعد ظرفاً مشدداً للمُساءلة الجزائية والمطالبة بعقوبة مغلظة بحق المتجاوز.