برعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، انطلقت فعاليات مهرجان العسل الدولي الـ13 بمثلث الشفاء، بمشاركة عدد من النحالين وثلاث جمعيات، وتضم قاعات العرض أنواعاً من العسل السائل وعسل الشمع المشهور بمناطق الباحة والمملكة، ومنه؛ عسل السدر، والسمرة، والطلح، والضهيان، والمجرى، والصيفي. ويوفر المعرض صمغ النحل (البروبوليس)، وحبوب اللقاح، وشمع النحل، والغذاء الملكي، وفق معايير المحافظة على الجودة المعتادة بدءا من فحص جميع كميات العسل المعروضة دون استثناء، ويتيح المهرجان فرص التعرف على 250 أداة من أدوات ومستلزمات تربية النحل الحديثة.

فيما ينظم المهرجان مزاداً للعسل، ويخصص جوائز عدة في فروع إنتاج العسل المختلفة، وتقام النسخة 13 في ظل احترازات صحية مشدّدة والتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة للحدّ من انتشار جائحة كورونا.