نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة بيشة ورشة عمل بعنوان «محفزات الاتفاقية الخماسية - المسار الصناعي» بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ومجلس اتحاد الغرف السعودية، شارك فيها عدد من منتسبي الغرفة في القطاع الصناعي.

وأشاد عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الصناعية ناصر خبتي بهذه الورشة، مقدما شكره لـ«مجلس اتحاد الغرف السعودية» و«هدف» على هذه البرامج والدعم اللامحدود للمنشآت الصناعية، داعيا أصحاب المنشآت إلى الاستفادة من هذه البرامج التي ستساهم في تحقيق النجاح، مؤكدا أن متابعة التطورات والمنصات الحكومية بشكل مستمر تساعد في تطور أي قطاع تجاري أو صناعي.