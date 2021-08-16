أجرى فريق طبي متخصص من قسم جراحة الفم والفكين بكلية الأسنان بجامعة طيبة 15 عملية جراحية لأطفال مصابين بحالات الشفة الأرنبية وتشوهات سقف الحلق، وذلك من خلال اتفاقية تعاون مع مستشفى النساء والولادة والأطفال ومستشفى أحد بالمدينة المنورة.

وذكر عميد كلية طب الأسنان المشرف على مستشفى كلية الأسنان بجامعة طيبة الدكتور أحمد عبدالكريم النزاوي أن الإحصائيات أثبتت ارتفاع حالات الأطفال المولودين بالشفة الأرنبية وشقوق الحلق بالمدينة المنورة، وحيث إن هذه الحالات تتطلب علاجا شاملا من عدة تخصصات عقدت جامعة طيبة ممثلة بكلية طب الأسنان اتفاقية تعاون مع مستشفى الولادة والأطفال لعلاج تلك الحالات.

وأشار إلى أنه تم تقييم وتوزيع الحالات إلى أربع فئات رئيسية شملت مرحلة حديثي الولادة، حيث يقوم فريق كلية طب الأسنان بفحص ومعاينة المولود مباشرة بعد الولادة والبدء في وضع خطة علاجية بدءًا بعمل أجهزة تعويضية للطفل حتى يصبح قادراً على الرضاعة والتنفس بشكل طبيعي وتتم متابعة الطفل بشكل أسبوعي في العيادات التخصصية بكلية ومستشفى طب الأسنان بجامعة طيبة حتى موعد الجراحات التجميلية والتي يساهم فيها أعضاء هيئة التدريس من قسم جراحة الفم والوجه والفكين، وقال إنه تم عمل نحو 25 جهازا والمساهمة في 15 عملية وتم استقبال حالات محولة من المدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف وعمل أجهزة لهم.

ومرحلة ما بعد الإصلاح الجراحي يتم من خلالها معاينة ومتابعة الأطفال بعد عمل العمليات الجراحية التجميلية الأولية وعند الظهور الأول للأسنان في عمر 6-10 شهور وبعد تثقيف الوالدين على أهمية وكيفية العناية بالأسنان في عمر مبكر تتم متابعة الطفل كل 6 أشهر وعمل الإشاعات اللازمة لمتابعة نمو الأسنان. ومرحلة إصلاح الأسنان وتقويم عظام الفك والوجه والفكين والأسنان، ويتم من خلالها متابعة الطفل في مرحلة نمو الأسنان اللبنية وعلاج الأسنان قبل مرحلة تقويم الأسنان وتهيئة الفم لمرحلة تقويم الأسنان والوجه والفكين، حيث يتم حاليا علاج 15 طفلا من عمر 4-8 سنوات ويتم البدء في مرحلة تقويم الأسنان وتوسعة عظام الفكين من عمر 8-12 سنة، حيث تم الانتهاء من علاج 10 أطفال تقريبا في هذه المرحلة.

والمرحلة الرابعة ما بعد العمليات الجراحية وتشمل هذه المرحلة الأطفال من عمر 12 سنة بعد الانتهاء من توسعة عظام الفك وعمليات زراعة العظام تتم معالجة المريض من قبل فريق مكون من أطباء أسنان في تخصص تقويم الأسنان والوجه والفكين وجراحة الفم والوجه والفكين وتركيبات وتعويضات الوجه والفكين لإكمال تأهيل منطقة الفم والوجه والفكين، وتم التعاون في تأهيل وعلاج نحو 10 عمليات خلال السنة الماضية.

وأشار الدكتور النزاوي إلى عقد لقاءات شهرية بحضور أطباء من مستشفى النساء والولادة والأطفال، مستشفى أحد، مستشفى الملك فهد وكلية طب الأسنان ومستشفى طب الأسنان جامعة طيبة لعرض ومناقشة حالات مختلفة من جميع الأعمار واستعراض الخطط العلاجية وآلية توزيع الحالات على المراكز المختلفة وبناء قائمة معلومات لمتابعة المرضى بشكل مستمر.