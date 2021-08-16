أوقف التجمع الصحي بمكة المكرمة خدمة التنويم بقسم الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، ونقل المرضى المنومين، مع استمرار استقبال الحالات الطارئة في طوارئ المستشفى، و في العيادات المخصصة، وجار العمل على تجهيز موقع بديل لاستئناف خدمة المرضى داخل المستشفى، وكذلك التخطيط لتجديد المبنى الحالي. وقال المتحدث باسم التجمع حاتم المسعودي إن ذلك الإغلاق جاء عقب وقوف لجنة موسعة مشكلة من عده تخصصات في التجمع لتقييم حالة المبنى في الوقت الحالي التي رأت ضرورة إغلاقه كإجراء احترازي إلى حين تقييم المكتب الهندسي المتخصص ووضع الحلول الفنية عن إمكانية تأهيله مرة آخرى لاستقبال المرضى والمراجعين، مشيرًا إلى أن المبنى يحظى باهتمام كبير ومتابعة مباشرة ومستمرة خلال الفترة الماضية من قيادات التجمع الصحي، لافتًا إلى أن سلامة المرضى والموظفين محل اهتمام بالغ وأولوية قصوى، كما أن المستشفى يعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات دون التأثير على الخدمة المقدمة للمرضى وعائلاتهم.