كشف المتحدث باسم تعليم الشرقية سعيد الباحص لـ«عكاظ»، أن عدد من تلقوا جرعات لقاح «كوفيد-19» من منسوبي تعليم الشرقية من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات بلغ 127581، من خلال مراكز التطعيم المعتمدة من وزارة الصحة في محافظات المنطقة، استعداداً للعودة الآمنة للمدارس، بداية العام الدراسي الجديد حضورياً.

وشهدت الفترة الحالية تفاعلاً واهتماماً كبيراً من أولياء الأمور والأسر، للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح للفئة المستهدفة عمرياً، ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع وزارة التعليم في عودة الدراسة الحضورية، والتكامل مع جهود الدولة الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.