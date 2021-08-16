كثّفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، جهودها لرفع نسبة التحصين لمنسوبيها ومنسوباتها ضد فايروس كورونا. وأوضح مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم المنطقة سعد الأسمري، أن نسبة المحصنين في الإدارة العامة للتعليم بلغت 95%، و92% في مكاتب التعليم، و88 % للهيئة التعليمية والإدارية في المدارس، و 58 % للطلاب والطالبات من سن 12 إلى 18 عاماً وفق آخر إحصائية، مشيراً إلى تواصل الجهود بالشراكة مع جامعة الملك خالد والشؤون الصحية في المنطقة لرفع نسبة التحصين لتصل 100%، مجدداً دعوته لمديري ومديرات المدارس وأولياء الأمور والمجتمع إلى تفعيل دورهم الوطني في حماية المجتمع وتوعيته بأخذ اللقاحات وصولاً إلى عودة آمنة للجميع.