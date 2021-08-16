التقى اليوم (الاثنين)، النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في المقر الرئيسي للنيابة العامة، النائب العام في جمهورية كينيا نور الدين حاجي.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات النيابية والعدلية بين البلدين.

واطلع النائب الكيني والوفد المرافق على عرض مرئي عن اختصاصات النيابة العامة ودورها في تحقيق العدالة في المجتمع وتوفير الحماية الجنائية لكل مواطن ومقيم و زائر للمملكة، واستقلاليتها بدعم من القيادة الرشيدة.

كما تعرف عن قرب عن دور التقنية في أعمال النيابة العامة والمستوى التي وصلت له في تسهيل وتيسير الإجراءات ما يسهم في حفظ وقت الموظف والمراجع على حد سواء.