شددت وزارة الصحة على أن اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح للوقاية من مضاعفات متحور دلتا السريع الانتشار.

وفي السياق نفسه، أعلنت الصحة اليوم (الاثنين) إحصاء جديدا لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمن تسجيل (604) حالات مؤكدة وتعافي (1011) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6649) حالة منها (1332) حالة حرجة.

وبيّن الإحصاء أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (539,129) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (524,061) حالة.

وفي ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (7) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8419) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.