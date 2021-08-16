افتتح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس فهد بن إبراهيم العنزي اللقاء الأول مع المتطوعين المسجلين على المنصة الوطنية للعمل التطوعي بفرصة مبادرة إزالة التشوه البصري لتحسين المشهد الحضري مع فريق التطوع البلدي في بلدية القريات بمقر المركز الحضاري بالمحافظة.

وذلك بهدف تعزيز الشراكة مع المتطوعين في تحسين الخدمات البلدية والارتقاء بالخدمات.

وأثنى المهندس العنزي على الجهود المبذولة معبراً عن إيمانه بدورهم كشريك مهم في تحسين الخدمات البلدية، لافتاً إلى وجود العديد من الملاحظات التي تتطلع البلدية لمشاركة المتطوعين والمساهمة في معالجتها، مضيفاً أن البلدية تتعاون مع جميع الجهات لتحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030.

ثم اطلع الجميع على خطة البلدية لمعالجة عناصر التشوه البصري في تعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري، تحقيقًا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تفعيل برنامج «جودة الحياة» ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

ثم حددت نقاط انطلاق المتطوعين مع البلدية، ثم فتحت باب النقاشات وتم تشكيل القادة المتطوعين لبدء الأعمال الموكلة لهم.

وفي نهاية التدشين شكر رئيس البلدية الجميع لحضورهم وتطوعهم ضمن فريق البلدية التطوعي.