ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، منزلين في المنطقة الشرقية حولتهما عمالة مخالفة إلى معمل لتصنيع وتعبئة أحبار الطابعات، مقلدة لعلامات تجارية معروفة.

ووقفت الفرق الرقابية بالتعاون مع شرطة المنطقة، على الموقع وضبطت أكثر من 5000 عبوة منوعة مع الأدوات المستخدمة، وجرى تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية، لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة أهمية نظامية أعمال جميع المنشآت وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، داعية المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة.