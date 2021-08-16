أعلنت وزارة التعليم، صدور الموافقة السامية الكريمة على آليات العودة الحضورية للعام الدراسي 1443، وذلك في ضوء ما تمت دراسته في اللجان العليا، حرصا على سلامة الطلاب والطالبات وأسرهم ومجتمعهم.

وقد تضمنت الموافقة السامية الكريمة العمل وفقاً للترتيبات التالية:

أولاً: ما يخص التعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتعليم العام للفئات العمرية «12 عاماً فأكثر»، يُشترط الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات للمرافق التعليمية، مع توجيه وزارة الصحة بتوفير كميات كافية من اللقاحات، وتوفير اللقاح لكل مَن لم يجده، وذلك من خلال موقع يسجل فيه لهذا الغرض، وأن يستكمل ذلك قبل يوم الأحد 1443/1/14 الموافق 2021/8/22.

ثانياً: قيام وزارة الصحة بتسجيل مواعيد لأخذ اللقاح آلياً للطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا اللقاح ممن أعمارهم 12 عاماً فأكثر.

ثالثاً: ما يخص التعليم العام للفئة العمرية الأقل من «12 عاماً»، يُشترط الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور المعلمين والمعلمات والعاملين في المرافق التعليمية، وتعود الدراسة الحضورية بدءاً من تاريخ وصول التغطية بجرعتين من اللقاح إلى 70% من السكان، أو تاريخ 1443/3/24 الموافق 2021/10/30، أيهما أسبق.

رابعاً: قيام هيئة الصحة العامة بتبليغ وزارة التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما تراه من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية لعودة الدراسة الحضورية لتطبيقها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً.

وشددت وزارة التعليم على أنها ستتابع مع كل الجهات المعنية لسرعة إنفاذ ما قضى به التوجيه الكريم، كما ستعمم الوزارة على جميع إدارات التعليم بالترتيبات اللازمة لذلك، مؤكدة ضرورة المبادرة للحصول على جرعتين من اللقاح لعودة الدراسة حضورياً، ومثمّنة تعاون الجميع وحرصهم على سلامة الطلاب والطالبات وأسرهم.​