دخلت جامعة الطائف للمرة الأولى، تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات، محققة المركز الرابع في جامعات المملكة، والمركز ٨٧٢ عالمياً في تصنيف ٢٠٢١.وعبر رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري عن سعادته بهذا المنجز الذي يعكس الجهود المبذولة من منسوبي الجامعة لتحقيق رؤيتها المستمدة من رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومنها أن تصبح 5 جامعات سعودية على الأقل من أفضل ٢٠٠ جامعة دولية بحلول العام ٢٠٣٠. واعتبر عسيري دخول الجامعة ضمن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات خطوة أولى نحو العالمية، مشدداً على أن الجامعة تعمل على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيف خلال السنوات القادمة، بما يلبي الطموحات والتطلعات في تحقيق الجامعات السعودية التميز في برامجها الأكاديمية والبحثية. ورفع الدكتور عسيري شكره للقيادة منوها بعنايتها الشديدة لقطاع التعليم التي ظهرت جليا في جوانب الاستثمار في التعليم والتدريب، وتزويد الشبان والشابات بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل. وأشاد بدور وزارة التعليم في متابعتها المستمرة لكل مستجدات البحث العلمي في جامعات المملكة.يشار إلى أنه يتم اختيار أفضل الجامعات في العالم سنوياً بناءً على منهجية شفافة وبيانات موضوعية من جهات خارجية، وتم الاعتراف بتصنيف شانغهاي بوصفه من أهم تصنيفات الجامعات العالمية، والأكثر جدارة بالثقة، الذي يركز على أفضل مخرجات البحث والباحثين من ذوي الكفاءات العالية. وأدرجت 6 جامعات سعودية في ترتيب شنغهاي لعام ٢٠٢١، وجاء دخول جامعة الطائف للتصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية لعام 2021 الذي نشرت نتائجه أمس (الأحد) بعد فحص أكثر من 2000 مؤسسة أكاديمية حول العالم، واختيار أفضل 1000 جامعة في العالم.