أصدرت جامعة القصيم أمس (الأحد) بياناً توضيحياً حول آلية العودة الآمنة للدراسة الحضورية في مختلف الكليات. وأكدت على جميع طلابها ومنسوبيها بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشددة على أنه لن يُمكَّن من العملية التعليمية مَنْ لم يستكمل جرعات اللقاح.وحددت الجامعة، متطلبات العودة الآمنة للحضور لمقر الدراسة حسب الحالة وفق تطبيق «توكلنا»، حيث يجب على الطلبة وجميع منسوبي الجامعة استكمال جرعتي لقاح كورونا قبل الحضور إلى الجامعة. وكشف البيان أن الطالب غير المحصَّن أو الذي لم يستكمل جرعتي اللقاح لن يُمكن من الحضور، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة يكون على الطالب أو الطالبة معالجة وضعه الدراسي وفق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية بالتأجيل أو الاعتذار، وإلا فسيكون في النظام الأكاديمي منقطعاً، ومن ثم يجب عليه طلب إعادة قيد على الفصل التالي وفق التقويم الأكاديمي.وعلى الطالب متابعة وتطبيق ما يصدر من جهة الاختصاص في الجامعة بشأن الإجراءات الاحترازية، وأن يلتزم بمتابعة جدوله الدراسي من خلال صفحته الشخصية لمعرفة أوقات المحاضرات. ولفت البيان إلى أنه يجوز للكلية الجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد وفق ما هو مقرر من جهة الاختصاص في الجامعة، كما تحدد الكلية نسب الحضور في مقررات الجدول الدراسي وفق ما يصدر من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، ويجب على الطالب غير المستجد الالتزام بموعد التسجيل المبكر وعمليات الحذف والإضافة الخاصة بكليته، والذي سيعلن من قبل عمادة القبول والتسجيل في الجامعة ابتداء من الثلاثاء 17/‏ 8/‏ 2021 أما الطلبة المستجدون فسيتم التسجيل آليا من عمادة القبول والتسجيل، كما يتم احتساب نسب الغياب والحركات الأكاديمية وغيرها من الضوابط والإجراءات الأكاديمية حسب ما هو مقرر في التقويم الأكاديمي ولائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، إذ إن الطالب الذي يستكمل جرعتين من لقاح كورونا في وقت متأخر تطبق عليه الأنظمة واللوائح التي تخص الغياب والحرمان، ويتم احتساب المعدل الدراسي وتقييم المقررات الدراسية حسب ما هو مقرر في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، كما أن جميع الاختبارات حضورية (الفصلية، والنهائية، والعملية).وأكدت الجامعة أن هذه المتطلبات سوف تطبق على جميع البرامج التحضيرية وكافة الدرجات العلمية في الجامعة (الدراسات العليا، والبكالوريوس، والدبلوم) خلال العام الجامعي القادم، داعية الجميع لسرعة استكمال جرعات اللقاح للعودة الآمنة لمقاعد الدراسة.