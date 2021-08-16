بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا (22158) مخالفة، للفترة من 29 /‏ 12 /‏ 1442 حتى 6 /‏ 1 /‏ 1443.وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (7350)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3329)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(2486)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1951)، ومنطقة القصيم بـ(1883)، ومنطقة حائل بـ(1608)، ومنطقة الجوف بـ(1360)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(735)، ومنطقة تبوك بـ(468)، ومنطقة الباحة بـ(350)، ومنطقة عسير بـ(281)، ومنطقة جازان بـ(280)، ومنطقة نجران بـ(77).في غضون ذلك صَرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت 92 شخصا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فايروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.وفي السياق نفسه، صرح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية، تمكّنت الجهات الأمنية من ضبط (187) شخصًا بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفايروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.