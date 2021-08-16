استقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي أولى رحلات العمرة القادمة من الخارج. وتم استقبال المعتمرين من الجنسية العراقية البالغ عددهم ٥٠ معتمراً. وأكدت الوزارة جاهزية منظومة الخدمات والخطط التشغيلية مع جميع شركاء النجاح والجهات العاملة بالمطار لاستقبال والترحيب بضيوف الرحمن.وطبقاً لوكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المتحدث الرسمي المهندس هشام سعيد فإن المعتمرين سيتوجهون إلى المدينة المنورة ثم إلى مكة المكرمة حسب برنامج المعتمرين. وأكد أن جميع شركات العمرة السعودية تقوم بخدمة ضيوف الرحمن وسط متابعة دقيقة من قبل الوزارة لضمان تقديم الخدمات بالشكل الأمثل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.