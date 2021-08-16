شرعت صحة الطائف في تقديم خدمة استشارية عن بعد للمقبلين على الزواج وأطلق مساعد الخدمات العلاجية في الصحة الدكتور فؤاد الثبيتي مبادرة (استشارة ما قبل الزواج). وقال إن فريق العمل بمستشفى الصحة النفسية حرص على تنفيذ المبادرة بالتعاون مع ادارة المختبرات وبنوك الدم التي يتم من خلالها تقديم الاستشارات النفسية للمقبلين على الزواج نظراً لأهمية الفحص الذهني قبل الزواج وعلاج الاضطرابات النفسية حال وجودها حسب رغبة المستفيد.وأوضح أن آلية تنفيذ المبادرة تعتمد على قيام المستفيد بالدخول على الرابط أو الباركود الموجود في إعلانات المبادرة وتعبئة البيانات المطلوبة ويقوم فريق العمل بالتواصل معه لتحديد وقت مقابلته مع الأخصائي النفسي عن طريق العيادة الافتراضية.وأوضح مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم الأخصائي خالد الغامدي أن دور الإدارة يتمثل في حث المقبلين على الزواج من الجنسين على الاستفادة من المبادرة عند حضورهم لعمل فحص الزواج.يشار إلى أن الاستشارات النفسية للمقبلين على الزواج أمر اختياري ويتم الالتزام بسرية المعلومات دون حاجة لفتح ملف طبي.