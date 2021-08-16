أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل الحالات بالمملكة خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتاً إلى أن متحور دلتا هو السائد عالمياً ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.وأعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس، تسجيل 542 حالة جديدة لفايروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (538525) حالة، من بينها (7063) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1356) حالة حرجة. وأشار إلى أن عدد المتعافين وصل ولله الحمد إلى (523050) حالة بإضافة (1041) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (8412) حالة بإضافة (13) حالة جديدة.وبين العبدالعالي أن متحور دلتا موجود بالمملكة وتتم متابعة المتحورات كافة عن كثب من خلال التسلسل الجيني، منوها إلى أنه تم تجاوز مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنب تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفايروس.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن 60% من الحالات المصابة بالفايروس من الإناث. وأفاد أن عدد جرعات لقاحات كورونا وصل إلى 31.785.117 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة، ويتجاوز عددها 587 مركزا.