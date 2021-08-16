سجل وفدٌ من هيئة حقوق الإنسان برئاسة النائب عبدالعزيز عبدالله الخيّال يرافقه عدد من الأعضاء زيارة إلى فرع المديرية العامة للسجون بمنطقة عسير وسجن أبها العام التقى خلالها المسؤولين عن السجون وعنابر السجناء ومرافق السجن، كما شملت الزيارة إدارة الوافدين وعنابر الإبعاد واطلع الوفد على أحوال السجناء والموقوفين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.وأكد الخيال خلال الزيارة أن أنظمة المملكة أولت اهتماماً كبيراً بحقوق السجناء والموقوفين، واعتنت بتوفير سبل الرعاية كافة، وتأهيلهم اجتماعياً وتعزيز القيم المجتمعية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي، بما يتواكب مع رؤى وتطلعات ولاة الأمر وحرصهم على حفظ حقوقهم، مبيناً أن الزيارات تأتي في إطار جهود الهيئة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق السجناء والموقوفين، إذ نص تنظيمها على زيارة السجون ودور التوقيف بشكل دوري للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بحقوقهم التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها المملكة.